Bolu Rüyasında Gördüğü Engelli Sezai Dede'ye 7 Yıldır Bakıyor

Rüyasında gördüğü engelli Sezai Dede'ye 7 yıldır bakıyorBolu'da, kızları, eşi ve gelinin bakmadığı yüzde 95 engelli Alzheimer hastası Sezai Çetinkaya'ya(67), rüyasında dayak yediğini görüp yanına giden Hacer Saltan(35) 7 yıldır bakıyor.

Rüyasında gördüğü engelli Sezai Dede'ye 7 yıldır bakıyor



Bolu'da, kızları, eşi ve gelinin bakmadığı yüzde 95 engelli Alzheimer hastası Sezai Çetinkaya'ya(67), rüyasında dayak yediğini görüp yanına giden Hacer Saltan(35) 7 yıldır bakıyor.



Bolu'da oturan evli ve 2 çocuk annesi Hacer Saltan 7 yıl önce bir gece rüyasında uzaktan tanıdığı Sezai Çetinkaya'nın Beni dövüyorlar. Gel beni bunlardan kurtar dediğini gördü. Saltan, durumu eşine anlatarak Sezai Çetinkaya'nın yaşadığı Boyabat köyüne gitti. Hacer Saltan burada, oğlunun trafik kazasında ölmesinin ardından gelini ile yaşayan Sezai Çetinkaya'nın darp edilmiş olduğunu gördü. Kadın, yaşlı adamı yanına alarak 2 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşadığı Sağlık Mahallesi'ndeki evine götürdü. Sezai Çetinkaya'nın eşi ve 2 kızı da ona bakmayı kabul etmeyince Sezai Dede, Hacer Saltan ile birlikte yaşamaya başladı. Sezai Çetinkaya daha sonra Hacer Saltan'ın girişimleriyle Vasi davası için mahkeme başvurdu. Mahkeme, aile bireylerinin kabul etmediği Sezai Çetinkaya'nın vasiyini Hacer Saltan'a verdi.



'7 YILDIR BAKIYOR'



Sezai dedeye 7 yıldır kendi babası gibi bakan Hacer Saltan, 'Sezai Dede benim rüyama girdi. Kan bağımız olmasa da uzaktan tanıyorum. Rüyamda 'Hacer beni dövdüler. Beni alın diye söyledi. Ben rüyadır diye pek umursamadım ama kafama takıldı. Eşimle birlikte yaşadıkları yere gittik. Baktık yüzündeki morlukları gördüm. Zaten gelinine de orada bir şey söylemek istemedim emin olmadığım için. Aldım dedeyi buraya getirdim. Arabaya binince bana 'Beni dövdüler. Beni bir daha oraya götürmeyin diye yalvardı. Önce kızıyla birlikte yaşayan eşinin yanına gittik. 'Bu senin kaç yıllık eşin birbirinizde emeğiniz var. Al eşine sahip çıkdedim. 'Ben ölüsüne de dirisine de gelmem dedi. Kızları da 'Bize babalık yapmadı. Sizin olsun diyerek bakmadı. Ben de yanımızda başına bir şey gelirse sorun yaşarız diye mahkemeye başvurduk.



Mahkeme 2 yıl sürdü. 2 yıl içinde akrabaları, ablaları, kızları, hanımı hepsine mahkeme tek tek gitti. Hepsi 'Bakmayız diyerek imza attı. Mahkeme son olarak huzurevine verecekti. Sezai Dede 'Huzurevinde kalmam. Orada kendimi öldürürüm. Ben Hacer ile kalmak istiyorum dedi. Hakim 'Bakmak ister misin dedi. Ben de kabul ettim. Vasi olarak bana verildi. dedi.



'ÖLENE KADAR BAKACAĞIM'



Ölene kadar Sezai Çetinkaya'ya bakacağını belirten Hacer Saltan, 'Buraya getireli 7 yıl oldu. 7 yıldan beri çocuğum gibi bakıyorum. Traşı ile banyosu ile ilgileniyorum. Yürüyemiyor, yardımcı oluyorum. Gece kalkıyor 'Beni tuvalete götür diyor. Tuvalete götürüyorum. Her şeyi ile bıkmadan usanmadan ilgileniyorum. Babalarına sahip çıkmadılar. 7 yıldan beri gelmediler. Bayramlarda elini öpmediler. Halini hatrını sormadılar. Bu adam bayram sabahları ağlıyor. Benim hiç kimsem yok mu diyor. Ablaları, kardeşleri, kızları hiç kimse gelmiyor. Ben çok üzülüyorum. O ağladıkça ben de ağlıyorum. Gelip elini öpmek isterlerse kapımız açık. Ben üzülüyorum. Ben ömür boyu ölene kadar bakacağım. Benim babam artık. Ben ölene kadar bakacağım. Bu benim sınavım. Benim çocuğum da var. Ben bakmaya devam edeceğim. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. dedi.



Sezai Çetinkaya ise 'Beni dövdüler. Hacer kız aldı ellerinden. Bana burada bakıyorlar. Kızlarım da dövdü. Bana kimse bakmadı. Eşim de bakmadı. diye konuştu.

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