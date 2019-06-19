Son Dakika Haberleri: BOLU SAĞNAK SONRASI DERE TAŞTI, KÖY SULAR ALTINDA KALDI
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BOLU SAĞNAK SONRASI DERE TAŞTI, KÖY SULAR ALTINDA KALDI

1 saat önce

BOLU'DA akşam üstü başlayan sağnak, bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu.

BOLU'DA akşam üstü başlayan sağnak, bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu. Rüzgarlar Köyü deresi de aşırı yağmur nedeniyle taşarken, köyün bir bölümü sular altında aldı. Derenin altından geçtiği D-100 karayolu da Ankara istikametinde trafiğe kaptıldı.
BOLU SAĞNAK SONRASI DERE TAŞTI, KÖY SULAR ALTINDA KALDI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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