BOLU SAĞNAK SONRASI DERE TAŞTI, KÖY SULAR ALTINDA KALDI
1 saat önce
BOLU'DA akşam üstü başlayan sağnak, bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:28 Kaynak: DHA
BOLU'DA akşam üstü başlayan sağnak, bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu. Rüzgarlar Köyü deresi de aşırı yağmur nedeniyle taşarken, köyün bir bölümü sular altında aldı. Derenin altından geçtiği D-100 karayolu da Ankara
istikametinde trafiğe kaptıldı.
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