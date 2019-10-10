Bolu saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı
1 saat önce
Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındıBolu'da, polisin düzenlediği operasyonda evinde saksıda 2 kök hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
Saksıda kenevir yetiştirince gözaltına alındı
Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonda evinde saksıda 2 kök hint keneviri bitkisi yetiştiren B.Ö. (70) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ö.'nün evinde hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Ekipler, kent merkezinde bulunan eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada saksıda yetiştirilen 2 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı