BOLU Şehit polis memurunun babası: Unutmadık, unutamayız da - Son Dakika

BOLU Şehit polis memurunun babası: Unutmadık, unutamayız da

Şehit polis memurunun babası: Unutmadık, unutamayız daFETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında görev yaptığı İstanbul'da öldürülen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Her yıl, her an aklımızda.

Şehit polis memurunun babası: Unutmadık, unutamayız da

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FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında görev yaptığı İstanbul'da öldürülen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da" dedi.

Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Duaların edilmesinin ardından törene katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller koyarak ailelerine bir kez daha başsağlığı diledi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı'daki gişelerde polis aracında şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, törenin ardından oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakan Metin Özen, 'Bizim için her gün aynı. Yeni gibi. Her zaman aklımızda. Her zaman bizim için taze. Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da"dedi. Bolu Valisi Ahmet Ümit de ?Şuurunu kaybeden, kimliğini kaybeden, adileşen ve bu memleketi kendisine hedef olarak seçmiş hainlere kendilerini satan bir takım güruhun girişmiş olduğu çok ciddi, önemli ve vahim bir işgal girişiminin yıldönümünü yaşıyoruz. Biz hepimiz, sizler de dahil olmak üzere 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'ları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tarihinizi bilmezsek, geçmişimizi bilmezsek geleceğimize umutla bakamayız." dedi.

Metin Özen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU Şehit polis memurunun babası: Unutmadık, unutamayız da - Son Dakika

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