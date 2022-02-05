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Bolu sıfırın altında 22,4 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu - Son Dakika

Bolu sıfırın altında 22,4 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

05.02.2022 11:57
Bolu sıfırın altında 22,4 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22,4 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22,4 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1788 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 22,4 derece ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 18,8 dereceyle Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı, üçüncü yeri ise sıfırın altında 18,5 dereceyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli Beldesi oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu sıfırın altında 22,4 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu sıfırın altında 22,4 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu - Son Dakika
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