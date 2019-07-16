BOLU Sivassporlu Hakan Arslan Bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum

Sivassporlu Hakan Arslan
Bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum Bolu
'nun Gerede
ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum. dedi.
Süper Lig ekibi Sivasspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde akşam antrenmanına çıkan kırmızı beyazlı ekip ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve kuvvet antrenmanı olarak devam etti. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Oldukça faydalı bir kamp çalışması geçiyor bizim adımıza. Özellikle havaların da serin ve ılık geçmesi efor açısından bizleri olumsuz etkilemiyor. Gayet iyi bir ortam. Bulunduğumuz ortam son derece müsait bizim için. Yeri geliyor çift antrenman, yeri geliyor 3 antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıldan aramızda olmayan birçok arkadaşımız var. Yeni bir yapılanma içine girdik. Yeni bir oluşum var Sivasspor'da. Bu oluşumdan kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum. Sonuçta yönetimimiz eksiklerimizi biliyor. Bu yönde çalışmaları var. Biz burada bulunduğumuz arkadaşlarla birlikte yeni sezona iyi hazırlanıyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla birlikte güçlü bir Sivasspor umuyoruz. diye konuştu.
Arslan, yeni sezonda güçlü bir Sivasspor'un ortaya çıkacağını düşündüğünü belirterek, Bakıldığı zaman ilk kampımız. Genel anlamda kondisyona dayalı, kuvvete dayalı geçiyor. Kampın son gününde Malatyaspor
'la hazırlık maçı oynayacağız. İkinci etapta da Hollanda
kampımız var. Orada daha fazla arkadaşlarla birlikte daha fazla maç yapma şansımız olacak. Hazırlık maçlarımız var. Hollanda kampından sonra da tam anlamıyla Türkiye
'ye döndüğümüzde hazır bir Sivasspor olacak. İdmanlarımız keyifli geçiyor. Kondisyonun yanı sıra top antenmanlarımız da oldukça zevkli ve keyifli geçiyor. Kondisyon yüklüyoruz, depoluyoruz. Dar alan maçlarla da keyifli antrenmanlar geçiyor. Birbirimizi tanıma fırsatı oluyor. Geçmişte de Rıza hoca ile çalıştığım için istediklerini çok iyi biliyorum. Hedefi her zaman yüksekte olan hocamız. Diğer arkadaşlarımızı da bu düşünceye adapte edersek, katılacak arkadaşlarımızla birlikte yeni sezonda güçlü bir Sivasspor'un ortaya çıkacağını düşünüyorum ben.
Yeni sezonda ilk 6 içerisinde yer alacaklarını düşündüğünü aktaran Hakan Arslan, Rıza hocanın olduğu takımlarda her zaman hedef olur. Hedefi takımlar, oyuncular ve hoca belirler. Önce kaliteli transferlerle birlikte bu sezon ilk 6'nın içerisinde olacağımızı düşünüyorum. dedi.