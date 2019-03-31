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28 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 113.924Açılan Sandık : 266Açılan Sandık Oranı : % 75,14Kullanılan Oy : 72.300Geçerli Oy : 70.184Katılım Oranı : % 85,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPTANJU ÖZCAN% 53,0537.236AK PARTİFATİH METİN% 44,3731.140SAADET PARTİSİTURAN KILINÇ% 1,541.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|354
|Toplam Seçmen
| :
|113.924
|Açılan Sandık
| :
|266
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75,14
|Kullanılan Oy
| :
|72.300
|Geçerli Oy
| :
|70.184
|Katılım Oranı
| :
|% 85,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANJU ÖZCAN
|% 53,05
|37.236
|AK PARTİ
|FATİH METİN
|% 44,37
|31.140
|SAADET PARTİSİ
|TURAN KILINÇ
|% 1,54
|1.082
|DİĞER
|% 0,28
|200
|HDP
|ASLI YOLCİ
|% 0,23
|161
|DSP
|MUSTAFA TEMELLİ
|% 0,15
|105
|BTP
|SUAT HAYRİ SAPMAZ
|% 0,14
|97
|VATAN PARTİSİ
|SELAHATTİN ÖZBÖLÜK
|% 0,12
|83
|TKP
|CİHAN SEZER
|% 0,11
|80
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
DÖRTDİVAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 9,09
|Katılım Oranı
| :
|% 93,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DURMUŞ ÜNAL
|% 54,55
|42
|HAMZA EFE
|HAMZA EFE
|% 24,68
|19
|AK PARTİ
|HASAN UZUNOĞLU
|% 18,18
|14
|BTP
|ZELİHA AĞLADIOĞLU
|% 2,6
|2
GEREDE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,31
|Katılım Oranı
| :
|% 81,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ALLAR
|% 48,16
|5.248
|BBP
|AHMET EMİN SERİN
|% 30,13
|3.283
|MHP
|RAMAZAN GÜLER
|% 16,86
|1.837
|İYİ PARTİ
|ORHAN ÜNALDI
|% 3,33
|363
|SAADET PARTİSİ
|MUZAFFER BOYACI
|% 0,82
|89
|DİĞER
|% 0,57
|62
|BTP
|İSMAİL İNCEAYAN
|% 0,14
|15
GÖYNÜK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 30,77
|Katılım Oranı
| :
|% 80,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL KAZAN
|% 40,14
|281
|MHP
|AHMET ÇANKAYA
|% 39
|273
|CHP
|NECDET YILDIRAN
|% 17,14
|120
|DİĞER
|% 2,29
|16
|SAADET PARTİSİ
|FARUK BİNAY
|% 1,43
|10
KIBRISCIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EMİN TEKEMEN
|% 40,96
|290
|KEMAL AKTAŞ
|KEMAL AKTAŞ
|% 38,7
|274
|AK PARTİ
|OSMAN CABGU
|% 19,77
|140
|MHP
|ERSİN ERCAN
|% 0,56
|4
MENGEN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,43
|Katılım Oranı
| :
|% 83,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TURHAN BULUT
|% 45,63
|1.112
|AK PARTİ
|ZEKİ OZULLUOĞLU
|% 36,68
|894
|MHP
|ALİ BUDAK
|% 16,66
|406
|DİĞER
|% 0,78
|19
|SAADET PARTİSİ
|SALİH ERKAN
|% 0,21
|5
|BTP
|NECATİ YAĞCI
|% 0,04
|1
MUDURNU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET TÜRKER
|% 39,78
|1.215
|AK PARTİ
|VEDAT ÖZKAN
|% 28,95
|884
|CHP
|MEHMET İNEGÖL
|% 28,78
|879
|DİĞER
|% 2,03
|62
|SAADET PARTİSİ
|GÖKHAN YILMAZ
|% 0,33
|10
|BTP
|İSMAİL DEDEOĞLU
|% 0,13
|4
SEBEN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 83,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH KAVAK
|% 65,93
|1.012
|İYİ PARTİ
|ENVER ERKAYKUSUZ
|% 23,71
|364
|MHP
|HAKAN CANKURTARAN
|% 9,77
|150
|SAADET PARTİSİ
|ÜNAL GÜNGÖR
|% 0,52
|8
|BTP
|SAVAŞ YENER
|% 0,07
|1
YENİÇAĞA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAYİ ÇAĞLAR
|% 67,72
|1.928
|SAADET PARTİSİ
|YAHYA DOĞANAY
|% 19,67
|560
|CHP
|ADNAN GÜNGÖR
|% 6,11
|174
|MHP
|ZEKİ MUSTAFA EGECİ
|% 5,8
|165
|DİĞER
|% 0,67
|19
|BTP
|MESUT DİKİCİ
|% 0,04
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:06 Kaynak: AA
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