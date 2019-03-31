Son Dakika Haberleri: Bolu Son

Bolu Son

28 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 113.924Açılan Sandık : 266Açılan Sandık Oranı : % 75,14Kullanılan Oy : 72.300Geçerli Oy : 70.184Katılım Oranı : % 85,52PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPTANJU ÖZCAN% 53,0537.236AK PARTİFATİH METİN% 44,3731.140SAADET PARTİSİTURAN KILINÇ% 1,541.

Bolu Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 113.924
Açılan Sandık : 266
Açılan Sandık Oranı : % 75,14
Kullanılan Oy : 72.300
Geçerli Oy : 70.184
Katılım Oranı : % 85,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANJU ÖZCAN% 53,0537.236
AK PARTİFATİH METİN% 44,3731.140
SAADET PARTİSİTURAN KILINÇ% 1,541.082
DİĞER% 0,28200
HDPASLI YOLCİ% 0,23161
DSPMUSTAFA TEMELLİ% 0,15105
BTPSUAT HAYRİ SAPMAZ% 0,1497
VATAN PARTİSİSELAHATTİN ÖZBÖLÜK% 0,1283
TKPCİHAN SEZER% 0,1180
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

DÖRTDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 9,09
Katılım Oranı : % 93,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDURMUŞ ÜNAL% 54,5542
HAMZA EFEHAMZA EFE% 24,6819
AK PARTİHASAN UZUNOĞLU% 18,1814
BTPZELİHA AĞLADIOĞLU% 2,62
GEREDE

Açılan Sandık Oranı : % 84,31
Katılım Oranı : % 81,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ALLAR% 48,165.248
BBPAHMET EMİN SERİN% 30,133.283
MHPRAMAZAN GÜLER% 16,861.837
İYİ PARTİORHAN ÜNALDI% 3,33363
SAADET PARTİSİMUZAFFER BOYACI% 0,8289
DİĞER% 0,5762
BTPİSMAİL İNCEAYAN% 0,1415
GÖYNÜK

Açılan Sandık Oranı : % 30,77
Katılım Oranı : % 80,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL KAZAN% 40,14281
MHPAHMET ÇANKAYA% 39273
CHPNECDET YILDIRAN% 17,14120
DİĞER% 2,2916
SAADET PARTİSİFARUK BİNAY% 1,4310
KIBRISCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMİN TEKEMEN% 40,96290
KEMAL AKTAŞKEMAL AKTAŞ% 38,7274
AK PARTİOSMAN CABGU% 19,77140
MHPERSİN ERCAN% 0,564
MENGEN

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 83,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTURHAN BULUT% 45,631.112
AK PARTİZEKİ OZULLUOĞLU% 36,68894
MHPALİ BUDAK% 16,66406
DİĞER% 0,7819
SAADET PARTİSİSALİH ERKAN% 0,215
BTPNECATİ YAĞCI% 0,041
MUDURNU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET TÜRKER% 39,781.215
AK PARTİVEDAT ÖZKAN% 28,95884
CHPMEHMET İNEGÖL% 28,78879
DİĞER% 2,0362
SAADET PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,3310
BTPİSMAİL DEDEOĞLU% 0,134
SEBEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH KAVAK% 65,931.012
İYİ PARTİENVER ERKAYKUSUZ% 23,71364
MHPHAKAN CANKURTARAN% 9,77150
SAADET PARTİSİÜNAL GÜNGÖR% 0,528
BTPSAVAŞ YENER% 0,071
YENİÇAĞA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAYİ ÇAĞLAR% 67,721.928
SAADET PARTİSİYAHYA DOĞANAY% 19,67560
CHPADNAN GÜNGÖR% 6,11174
MHPZEKİ MUSTAFA EGECİ% 5,8165
DİĞER% 0,6719
BTPMESUT DİKİCİ% 0,041

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:06 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]