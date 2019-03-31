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Bolu Son

8 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 354Toplam Seçmen : 113.924Açılan Sandık : 280Açılan Sandık Oranı : % 79,1Kullanılan Oy : 76.350Geçerli Oy : 74.105Katılım Oranı : % 85,5PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPTANJU ÖZCAN% 52,9739.254AK PARTİFATİH METİN% 44,4432.931SAADET PARTİSİTURAN KILINÇ% 1,561.

Bolu Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 113.924
Açılan Sandık : 280
Açılan Sandık Oranı : % 79,1
Kullanılan Oy : 76.350
Geçerli Oy : 74.105
Katılım Oranı : % 85,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANJU ÖZCAN% 52,9739.254
AK PARTİFATİH METİN% 44,4432.931
SAADET PARTİSİTURAN KILINÇ% 1,561.154
DİĞER% 0,27202
HDPASLI YOLCİ% 0,24175
DSPMUSTAFA TEMELLİ% 0,15113
BTPSUAT HAYRİ SAPMAZ% 0,14106
VATAN PARTİSİSELAHATTİN ÖZBÖLÜK% 0,1286
TKPCİHAN SEZER% 0,1184
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

DÖRTDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 9,09
Katılım Oranı : % 93,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDURMUŞ ÜNAL% 54,5542
HAMZA EFEHAMZA EFE% 24,6819
AK PARTİHASAN UZUNOĞLU% 18,1814
BTPZELİHA AĞLADIOĞLU% 2,62
GEREDE

Açılan Sandık Oranı : % 98,04
Katılım Oranı : % 81,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ALLAR% 47,786.043
BBPAHMET EMİN SERİN% 31,083.931
MHPRAMAZAN GÜLER% 16,522.089
İYİ PARTİORHAN ÜNALDI% 3,25411
SAADET PARTİSİMUZAFFER BOYACI% 0,7696
DİĞER% 0,4962
BTPİSMAİL İNCEAYAN% 0,1215
GÖYNÜK

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 81,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL KAZAN% 39,78360
MHPAHMET ÇANKAYA% 39,67359
CHPNECDET YILDIRAN% 16,91153
SAADET PARTİSİFARUK BİNAY% 1,8817
DİĞER% 1,7716
KIBRISCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,02


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMİN TEKEMEN% 40,96290
KEMAL AKTAŞKEMAL AKTAŞ% 38,7274
AK PARTİOSMAN CABGU% 19,77140
MHPERSİN ERCAN% 0,564
MENGEN

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 83,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTURHAN BULUT% 45,631.112
AK PARTİZEKİ OZULLUOĞLU% 36,68894
MHPALİ BUDAK% 16,66406
DİĞER% 0,7819
SAADET PARTİSİSALİH ERKAN% 0,215
BTPNECATİ YAĞCI% 0,041
MUDURNU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET TÜRKER% 39,781.215
AK PARTİVEDAT ÖZKAN% 28,95884
CHPMEHMET İNEGÖL% 28,78879
DİĞER% 2,0362
SAADET PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,3310
BTPİSMAİL DEDEOĞLU% 0,134
SEBEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH KAVAK% 65,931.012
İYİ PARTİENVER ERKAYKUSUZ% 23,71364
MHPHAKAN CANKURTARAN% 9,77150
SAADET PARTİSİÜNAL GÜNGÖR% 0,528
BTPSAVAŞ YENER% 0,071
YENİÇAĞA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAYİ ÇAĞLAR% 67,721.928
SAADET PARTİSİYAHYA DOĞANAY% 19,67560
CHPADNAN GÜNGÖR% 6,11174
MHPZEKİ MUSTAFA EGECİ% 5,8165
DİĞER% 0,6719
BTPMESUT DİKİCİ% 0,041

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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