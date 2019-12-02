Son Dakika Haberleri: Bolu şüpheli valiz, bomba imha robotu ile patlatıldı
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Bolu şüpheli valiz, bomba imha robotu ile patlatıldı

6 saat önce

Şüpheli valiz, bomba imha robotu ile patlatıldıBOLU'da, bomba imha robotu 'Ertuğrul'un bağladığı fünye ile uzaktan kumanda ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.

Şüpheli valiz, bomba imha robotu ile patlatıldı

BOLU'da, bomba imha robotu 'Ertuğrul'un bağladığı fünye ile uzaktan kumanda ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.

Saat 20.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nin Bankalar mevkiinde duran bir valizden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri valizin çevresine şerit çekerek güvenlik alanı oluşturdu. Vatandaşlar şeridin dışında tutuldu. Polis caddeye bomba imha uzmanı çağırdı.

'ERTUĞRUL' FÜNYE BAĞLADI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri Bolu'da ilk defa şüpheli paket olayına uzaktan kumandalı bomba imha robotu 'Ertuğrul' ile müdahale etti. Bomba imha uzmanı, üzerinde kamera ve yön sensörleri bulunan robotu uzaktan kumanda ederek valize fünyeyi bağladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da ilk kez gördükleri bomba imha robotunu ilgiyle izledi. Daha sonra 'kontrollü patlama' şeklinde 3 kez sesli uyarı yapılmasının ardından valiz fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek valizin yanına gitti. Valizde yapılan kontrolde kıyafet çıktı.

Bolu şüpheli valiz, bomba imha robotu ile patlatıldı

Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:57 Kaynak: DHA
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Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı
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