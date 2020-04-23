BOLU Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da kalan 295 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri İstanbul 'dan otobüslerle Bolu'ya ulaştırıldı. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Aynı yurda dün de Birleşik Arap Emirlikleri 'nden 353 kişi getirilmişti.

Suudi Arabistan 'dan gelen 295 kişi Bolu 'da yurda yerleştirildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar