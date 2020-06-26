BOLU Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışan 7 kişi, yakalandı - Son Dakika

BOLU Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışan 7 kişi, yakalandı

Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışan 7 kişi, yakalandıBOLU'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 1 milyon dolara satmaya çalışan 7 şüpheli yakalandı.

Tarihi eseri 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışan 7 kişi, yakalandı Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi FIFA, federasyonlara destek olmak için 1,5 milyar dolarlık destek paketi hazırladı BOLU'nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 1 milyon dolara satmaya çalışan 7 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mengen'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelilerle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. 7 şüpheli, Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler G.M., M.Y., M.Y.S, O.Ç., M.A.B, Ö.D. ve S.M. adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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