BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI - Son Dakika
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BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

28.02.2022 09:29
BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

BOLU'da, N.G. isimli kadın tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçakladı.

BOLU'da, N.G. isimli kadın tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçakladı. Yaralanan C.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. N.G. ile sevgilisi C.A. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte N.G., mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kaldı. N.G., durumu 112 Acil servise haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı Apartmanın 3'üncü katından beton zemine düşen kadın yaralandı

Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU-TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI - Son Dakika


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