Bolu-Teknokent'te tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (Bolu-Teknokent) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsündeki Teknokent binasında düzenlenen toplantıda, Teknokent'in çalışma sistemi hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, oda olarak Teknokent'e ortak olduklarını belirtti.

Bolu Teknokent'in 2009 yılında kurulmasına rağmen civar illerde kendilerinden sonra kurulan teknokentlerin gerisinde kaldığına dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"İstediğimiz yerde değiliz. En son değerlendirmede 60 küsür, Teknokent'in değerlendirmesinde 60'lardayız. Yani sonlara yakınız. Neden? Bunu öz eleştiri yapıyoruz. Herhalde bilinebilirliği artıramadık. Bize de önemli yük düşüyor. Diğer illere baktığınız zaman Teknokent'lerin yapısında çok firma var. Mesela Sakarya'da kamu kurumları ortak olmuş. Hepsinin çalışma sistemleri farklı. Bizim bu teknoloji transferi, teknokenti, teknoloji transfer merkezini, kuluçka merkezimizi, ofislerimizi iyileştirmemiz lazım."

BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel ise dünyada üniversitelere biçilen üç ana misyon olduğunu belirterek, "Bunlar eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkıdır. Toplumsal katkı ayağında en önemli şeylerden bir tanesi de sanayinin üniversitenin bilgi ve araştırma birikimini işleyebilmesi ya da üniversitenin araştırma birikimini sanayide ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilmesi. Teknokent'in kurulma amaçlarından bir tanesi de budur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bolu Teknokent'in birimleri tanıtıldı.