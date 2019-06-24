BOLU TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı
1 saat önce
TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı(2)YOL AÇILDIBolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:01 Kaynak: DHA
TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı(2)
YOL AÇILDI Bolu
'da TEM Otoyolu
'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri tarından yaklaşık 6,5 saatlik çalışma sonucu TEM Otoyolu'nun İstanbul
istikameti trafiğe açılabildi. Yolda trafik 2 şeritten sağlanıyor. Yolun sağ şeridinde bulunan kamyonu kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı
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