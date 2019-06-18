Son Dakika Haberleri: Bolu - TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yolu kapattı
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Bolu - TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yolu kapattı

57 dakika önce

BOLU'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi.

BOLU'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi. Yola saçılan hurdalar nedeniyle yolun 3 şeridi kapanırken, bir cip ise hurdalara çarptı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Güngör idaresindeki 06 BFH 062 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refuje çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü olan hurdalar yola saçıldı. Bu sırada aynı yöne giden Sani Polat yönetimindeki 35 AV 3869 plakalı cip ise yoldaki hurdalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan hurdalar TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinin 3 şeridini de kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, Karayolları ekipleri yola dökülen hurdaları toplamak için çalışma başlattı.
Bolu - TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yolu kapattı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:34 Kaynak: DHA
İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
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