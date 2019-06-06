Son Dakika Haberleri: BOLU TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
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BOLU TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu

1 saat önce

TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğuRamazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.

TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın artması bekleniyor.
BOLU TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:40 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Bolu, TEM Otoyolu, Güncel
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