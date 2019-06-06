BOLU TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu
1 saat önce
TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğuRamazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.
TEM
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:40 Kaynak: DHA
'in Bolu
geçişinde dönüş yoğunluğu Ramazan Bayramı
tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul
yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın artması bekleniyor.
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