BOLU TEM Otoyolu'ndan atılan sigara izmariti 2 dönüm otluk ve ağaçlık alanı yaktı - Son Dakika

TEM Otoyolu'ndan atılan sigara izmariti 2 dönüm otluk ve ağaçlık alanı yaktı

BOLU'da, TEM Otoyolu'ndan geçen bir araçtan iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti sonucu 2 dönüm otluk ve ağaçlık alan yandı.

Yangın saat, 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kürkçüler mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre Ankara yönüne giden bir otomobilden atılan sigara izmariti nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle küçük bir alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bolu Belediyesi, Karacasu Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar ve otlar yandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti olduğu düşünülürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.