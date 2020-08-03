Bolu TEM Otoyolu trafiği bayramın son gününde rahatladı - Son Dakika

Bayram tatilinin son gününde memleketlerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanan Bolu TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik akıcı şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculukları tatilin son gününde devam ediyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik akıcı ve rahat şekilde ilerliyor. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılıyor. - BOLU