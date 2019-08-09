BOLU TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı
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TEM yolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu başladı(2)GECE YOĞUNLUK ARTTIKurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:48 Kaynak: DHA
TEM yolunun Bolu
geçişinde bayram yoğunluğu başladı(2)
GECE YOĞUNLUK ARTTI Kurban Bayramı
tatili için memleketlerine gidenler mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. Gece saatlerinde Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM Otoyolu
'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı.
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