BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK
8 saat önce
BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:26 Kaynak: DHA
BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK
(Tür: Yurt)
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