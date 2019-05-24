Son Dakika Haberleri: BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK

BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK

8 saat önce

BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK(Tür: Yurt)

BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK
(Tür: Yurt)
BOLU TIR'a çarpan cip paramparça oldu 1 ölü, 1 yaralı - EK
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:26 Kaynak: DHA
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