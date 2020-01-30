Bolu tır'lar yolda kaldı, bolu dağı ulaşıma kapandı - Son Dakika

TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı

BOLU Dağı'nda D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, TIR'ların yolda kalması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı Karanlıkdere ve Bakacak mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle TIR'lar yolda kaldı. TIR'lar yolda kalması nedeniyle yol karla kaplanınca, diğer araçların da yolda ilerlemesi imkansız hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Kaynaşlı mevkiinde Ankara istikametine araç geçişine izin vermedi. Polis ekipleri araçları geri döndürerek, sürücüleri TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarını istedi. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.