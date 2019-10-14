Son Dakika Haberleri: Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı

Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı

1 saat önce

TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı.

TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)

Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

BOLU, (DHA) -

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Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
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