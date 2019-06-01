BOLU TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
1 saat önce
TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTIBolu'nun TEM Otoyolu geçişinde dün gece başlayan trafik yoğunluğu arttı.
TEM
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:31 Kaynak: DHA
'in Bolu
Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Bolu'nun TEM Otoyolu
geçişinde dün gece başlayan trafik yoğunluğu arttı. Sabah
saatlerinde İstanbul
'dan yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik Gerede- Karadeniz
bağlantı yolu ve Avşar köyü mevkiinde zaman zaman durdu. Bölgede etkili olan sağanak yağmur da sürücüleri zorladı. Bolu Dağı geçişinde ise trafik diğer bölgelere göre rahat şekilde ilerlerken, D-100 Karayolu
'nun Bolu geçişinde herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.
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