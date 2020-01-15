Bolu TSO Başkanı Ateş basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu TSO Başkanı Ateş basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bolu TSO Başkanı Ateş basın mensuplarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Cemiyet Sohbetleri" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bolu TSO Başkanı Ateş basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Cemiyet Sohbetleri" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ateş, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından, iş dünyasının nefes almaya başladığını belirtti.

Rekabetin arttığı bir dönemde yaşadıklarını vurgulayan Ateş, "Sadece Türkiye'de değil dünyada ekonomik krizler devam ediyor. Ülkemiz yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. İş noktasında nefes almaya başlıyor. Bolu'da da faizlerin artmasıyla ihracat yapan firmalarımızın bu krizden az etkilendiğini görüyoruz. Bolu'muzdaki firmalarda ihracata yönelik çalıştıkları için yansıyan sıkıntılar minimum ölçekte oldu. Organize sanayide konfeksiyon ağırlıklı ihracat yapan firmalarımız var. Onlar bu krizden gülerek çıktılar. Kanatlı sektörümüz iyi büyümeler gerçekleştirdi. Önemli olan bu krizleri iyi yönetebilmektir." şeklinde konuştu.

Ateş, Bolu'da devletin sağladığı teşvik imkanlarından yararlanamayan iller arasında yer almasına rağmen çok güzel işler başarıldığını bildirdi.

Bolu'nun potansiyeline değinen Ateş, şunları söyledi:

"Biz hep krizlerle büyüdük. Rekabet şartlarımız daima olumsuzdu. Ama bizim firmalarımızın hepsi sağlıklı firmalar. Hepsi alt yapısını tamamlamış ve ürettikleri ürünün maliyetlerini iyi hesaplamış firmalar. O yönden biz şanslıyız. Ticaret Sanayi Odasında her hafta yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. İş dünyamıza 6-7 tane firma geliyor. Her hafta 6-7 tane firma kaydediyoruz. Bir iki firmamız da terkin yapıyor. Bizim kapanan fabrikamız yok. Şu anda organize sanayi bölgesine tahsis etmek istediğimiz alan kalmadı. 83 parsel tahsis edilmiş durumda. Yaklaşık olarak 6 bin kişi istihdam ediyor. Ama bu sayı 8 bine ulaşacak. Bolu aslında işsizlik oranı en düşük illerden birisi olabilir. Çünkü firmalarımız devamlı açık pozisyonlarını kullanıyor. İnşaat sektörü önümüzdeki senelerde eğer hareketlenirse, Bolu'nun göç alabileceğini ifade edebilirim."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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