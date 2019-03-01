Son Dakika Haberleri: Bolu Tso'da Girişimcilik Eğitimleri Yeni Yılda da Devam Ediyor

Bolu Tso'da Girişimcilik Eğitimleri Yeni Yılda da Devam Ediyor

1 saat önce

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri 2019 yılında da devam ediyor.

Bolu Tso'da Girişimcilik Eğitimleri Yeni Yılda da Devam Ediyor, System.String[]
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri 2019 yılında da devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden bir yenisi daha Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Eğitim programının kapanışına TSO Başkanı Türker Ateş de konuk olarak katıldı. Girişimci adaylarına bir konuşma yapan Başkan Türker Ateş, gerek TOBB, gerekse Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak girişimciliğe verdikleri öneme vurgu yaptı. Ateş, hem üretim ve katma değer yaratma yönünden, hem de istihdam yoluyla işsizliği azaltma açısından ekonomimizi yarınlara büyüterek taşıyacak olan ana faktörün girişimciler olacağını ifade etti. Başkan Ateş ayrıca, girişimci adaylarıyla sohbet ederek adayların kurmayı öngördükleri işlerle ilgili bilgiler aldı.

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenli biçimde devam edecek. Eğitimlere katılmak isteyen girişimci adayları KOSGEB veya Bolu Ticaret ve Sanayi Odası web sitesi üzerinden planlanan eğitimleri güncel olarak takip edebilecek, e-devlet sistemiyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Bolu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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