Bolu TSO'dan üyelerine

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Türker Ateş, "Yıllık cirosu 3 milyon lirayı aşmayan şahıs işletmesi üyelerimiz, 25 bin lira tutarındaki krediyi yüzde 7,5 faiz oranı, 6 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vade ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin lira limitli Paraf Kart alabilecekler." dedi.

Ateş, yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadele sürecinde küçük işletme statüsündeki üyelerin de Halk Bankası tarafından esnaf paketi olarak hayata geçirilen kredi desteğinden yararlanabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

TOBB tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 25 bin liralık kredi desteği ve 25 bin liralık limitli paraf kart uygulamasının oda üyesi şahıs firmaları için de yürürlüğe girdiğini dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Bizlere ulaşan bilgiler doğrultusunda, TOBB'dan Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde finansal döngülerini sağlamakta zorlanan küçük işletmelerimize de omuz verebilme amacıyla talep ettiğimiz küçük işletme 'Can Suyu Kredisi' uygulamaya alındı. Yıllık cirosu 3 milyon lirayı aşmayan şahıs işletmesi üyelerimiz, 25 bin lira tutarındaki krediyi yüzde 7,5 faiz oranı, 6 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vade ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin lira limitli Paraf Kart alabilecekler."