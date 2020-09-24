Bolu TSO "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı - Son Dakika

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO), Kovid-19 ile mücadele sürecinde yaptığı çalışmalar nedeniyle "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldığı bildirildi.

Bolu TSO'dan yapılan açıklamada, odanın Kovid-19 ile mücadele sürecinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Kovid-19'un bulaş ve yayılmasını engelleyecek tedbirleri hayata geçiren kuruluşlara verilen "Kovid-19 Güvenli Hizmet" belgesini aldığı ifade edildi.

Bolu TSO'nun, Bolu'da, özel sektör kuruluşları dışında bu belgeyi alan ilk kurum olduğunun vurgulandığı açıklamada, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'nin, TSE Bolu İl Temsilcisi Mithat Yılmaz tarafından TSO Genel Sekreteri İsmail Gören'e takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş'in görüşlerine de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İçinden geçtiğimiz Kovid-19 pandemisinde üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Bu nedenle, kuruluşumuzu salgının bulaş ve yayılmasından koruma açısından gerekli düzenlemeleri sırayla hayata geçirdik. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Kovid-19 ile mücadelede tedbirleri en etkin biçimde hayata geçiren ve uygulayan kuruluşlar arasında yerini almıştır. İlimizde özel sektör firmaları dışında, kurumlar nezdinde de TSE Kovid-19 güvenli hizmet belgesini alan ilk kuruluştur."