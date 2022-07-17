Son dakika haber! BOLU TÜNELİNDE TIR'IN LASTİĞİ BOMBA GİBİ PATLADI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! BOLU TÜNELİNDE TIR'IN LASTİĞİ BOMBA GİBİ PATLADI

17.07.2022 13:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, yönü nde seyir halindeki TIR'ın lastiği tünel içerisinde bomba gibi patladı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, yönü nde seyir halindeki TIR'ın lastiği tünel içerisinde bomba gibi patladı. Sürücüler bir süre ne olduğunu anlamaya çalışırken, yoluna 4'lü ikaz ışıklarını yakarak devam etti. Bomba gibi patlayan sesin kaynağı, seyir halinde TIR'ın lastiği olduğu anlaşıldı. O anlar bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. Tır sürücüsü kontrollü bir şekilde tünelden çıktıktan sonra Emniyet şeridinde durabildi.

YORUMLAR
500
Lastiği patlayan kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi: 3 yaralı Lastiği patlayan kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi: 3 yaralı LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ: 3 YARALI LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ: 3 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BOLU TÜNELİNDE TIR'IN LASTİĞİ BOMBA GİBİ PATLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 14:10:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! BOLU TÜNELİNDE TIR'IN LASTİĞİ BOMBA GİBİ PATLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement