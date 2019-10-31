Son Dakika Haberleri: Bolu uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı
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Bolu uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı

7 saat önce

Uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldıBOLU'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı

BOLU'nun Gerede ilçesinde uçurumda mahsur kalan 7 keçi, 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye ve AFAD tarafından kurtarıldı.

Gerede ilçesine bağlı Karacadağ Köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, köydeki uçurumda mahsur kaldı. Büyükada, keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Köye gelen Gerede ve Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Keçiler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu, halatla aşağı inen görevliler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Keçiler, daha sonra sahibine teslim edildi.

Bolu uçurumda mahsur kalan 7 keçi kurtarıldı

İtfaiye, Gerede, AFAD, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:02 Kaynak: DHA
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