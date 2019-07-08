Son Dakika Haberleri: BOLU Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı
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BOLU Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı

19 dakika önce

Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandıBolu'da, bir firmada kuryelik yapan H.A.(31) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı
Bolu'da, bir firmada kuryelik yapan H.A.(31) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentte bir firmada kuryelik yapan H.A.'nın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet 30-40 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca kenevir yetiştirmek için kurulan düzenekte florasan ampül, vantilatör, projektör gibi malzemeler ile 12 adet sahte 100 TL, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BOLU Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:19 Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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