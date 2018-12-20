Son Dakika Haberleri: Bolu Vali Ahmet Ümit'in Ziyaretleri

Bolu Vali Ahmet Ümit'in Ziyaretleri

3 saat önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bolu Vali Ahmet Ümit'in Ziyaretleri, System.String[]
Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Ümit'in İl Jandarma Alay Komutanlığını ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, yardımcıları, şube müdürleri ve jandarma personeli karşıladı.

Jandarma Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Ümit, İl Jandarma Komutanı J. Albay Nadir Çelik ve Jandarma Başmüfettişi Jandarma Albay Mehmet Salih Taş ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik tarafından Bolu Valisi Ahmet Ümit'e, Jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında brifing verildi.

Kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları ile kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hakkında da detaylı bilgi alan Vali Ümit, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan başta İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik olmak üzere, jandarma teşkilatına ve görevli askerlere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, Politika, Güncel
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