Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı - Son Dakika

Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı

6 saat önce

Bolu'da, Çin'den geldikten sonra geçirdiği üst solonum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan hastada koronavirüse dair bulgu saptanmadığı bildirildi.

Bolu Valiliği: Bolu'daki hastada koronavirüs saptanmadı, System.String[]

Bolu'da, Çin'den geldikten sonra geçirdiği üst solonum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan hastada koronavirüse dair bulgu saptanmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine yatırılan ve tedbir amaçlı kontrol altına alınan vatandaşın, Sağlık Bakanlığının referans laboratuvarına gönderilen tetkiklerinde koronavirüs saptanmadığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın genel durumunun iyi olması ve ek tedavi gerekmemesi dolayısıyla taburcu edildiği kaydedildi.

Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine hafif öksürük şikayetiyle başvuran kişi, 1 hafta önce Çin'den gelmiş olması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla tedbir amaçlı müşahede altına alınmış, hastadan alınan örnekler Bakanlık laboratuvarına gönderilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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