Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlerle ilgili haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlerle ilgili haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

09.08.2022 18:30
Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlerle ilgili haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

Bolu Valiliği, içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuranların bulunduğu merkeze bağlı Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bolu Valiliği, içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuranların bulunduğu merkeze bağlı Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili bazı haber sitelerinde ve basın organlarında yeni vakaların çıktığına dair haberlere ilişkin bilgilendirme yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla 18'i servislerde, 8'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Son bir haftada sağlık kuruluşlarımıza karın ağrısı şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın bu hastalıkla ilgisinin olmadığı belirlenmiş, kanlı ishal şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın ise yapılan araştırmalar neticesinde şebeke suyunu değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını ifade etmesi üzerine ilgili kuyudan numuneler alınmıştır. Hastalık sebebinin bu suya bağlı olup olmadığı hakkında tetkikler yapılmaktadır.

Yuva köyünde düzenli ve sürekli olarak depolardan, şebeke uç sistemlerinden su numune örnekleri alınarak kontroller yapılmaktadır. Ayrıca su depolarının klorlama işlemleri rutin olarak devam etmektedir."

"Tüm kurumların konuyla ilgili takibi hassasiyetle sürüyor"

Valiliğin koordinasyonunda tüm kurumların konuyla ilgili takibinin hassasiyetle devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Tedavileri devam eden hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Köyde içme suyundan etkilenerek 24 Temmuz itibarıyla hastaneye başvuran 141 kişiden 115'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiş, Ankara'da tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

YORUMLAR
500
Abdurrahman Tutdere'den Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi'nin Bitirilmemesine Tepki: 'Bu İktidarın Adıyaman'a Su Verecek Gücü Kalmamıştır' Abdurrahman Tutdere'den Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi'nin Bitirilmemesine Tepki: 'Bu İktidarın Adıyaman'a Su Verecek Gücü Kalmamıştır' KÖPEĞİ KURTARMAYA İNDİĞİ KANALDA KENDİ MAHSUR KALDI KÖPEĞİ KURTARMAYA İNDİĞİ KANALDA KENDİ MAHSUR KALDI
Kaynak: AA

Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlerle ilgili haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 18:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlerle ilgili haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş