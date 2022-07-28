Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

28.07.2022 14:32
Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 39'unun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 39'unun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye 3 gündür yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "39 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.

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Kaynak: AA

Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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