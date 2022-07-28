Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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