Bolu Valiliği: "Yuva Köyü'nde İçme Suyundan Etkilenen 130 Vatandaşımız Hastanelere Başvurdu" - Son Dakika
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Bolu Valiliği: "Yuva Köyü'nde İçme Suyundan Etkilenen 130 Vatandaşımız Hastanelere Başvurdu"

24.07.2022 13:52
Bolu Valiliği: "Yuva Köyü'nde İçme Suyundan Etkilenen 130 Vatandaşımız Hastanelere Başvurdu"

Bolu Valiliği, “24.07.2022 tarihi itibariyle; ilimizdeki hastanelere 130 vatandaşımız başvurmuştur. 71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Bolu Valiliği, "24.07.2022 tarihi itibariyle; ilimizdeki hastanelere 130 vatandaşımız başvurmuştur. 71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bolu Valiliği bugün yazılı bir açıklama yaparak, Bolu merkez ilçeye bağlı Yuva Köyü'ndeki içme suyundan etkilenenlerin sayısı ve durumları ile ilgili bilgi verdi. Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklama şöyle:

"İlimizin merkez ilçeye bağlı Yuva Köyü'nde içme suyundan etkilenerek sağlık kuruluşlarımıza başvuran vatandaşlarımızla ilgili kamuoyuna güncel bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

24.07.2022 tarihi itibariyle; ilimizdeki hastanelere 130 vatandaşımız başvurmuştur. 71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vatandaşımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Tedavi gördüğü hastanede doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat eden vatandaşımız Eyüp Ertem'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı sabırlar diliyoruz. Tedavileri devam eden hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Valiliği: 'Yuva Köyü'nde İçme Suyundan Etkilenen 130 Vatandaşımız Hastanelere Başvurdu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Valiliği: "Yuva Köyü'nde İçme Suyundan Etkilenen 130 Vatandaşımız Hastanelere Başvurdu" - Son Dakika
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