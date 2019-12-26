Bolu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Bolu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Bolu Valiliği, kendisini vali veya kurum ve kuruluş müdürü olarak tanıtarak yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bolu Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Bolu Valiliği, kendisini vali veya kurum ve kuruluş müdürü olarak tanıtarak yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde esnaf ve iş adamlarının telefonla aranarak yardım talebinde bulunulduğu belirtildi.

Yardım talebinde bulunan kişilerin kendilerini Bolu Valisi veya kurum ve kuruluş müdürü olarak tanıttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan 'İlimizdeki hasta, engelli, yardıma muhtaç kişilere yardım topluyoruz, katkılarınızı bekliyoruz' şeklinde para talebinde bulundukları bilgisi Valiliğimize ulaşmış olup, konu ile ilgili olarak gerekli çalışmalar kolluk birimlerince başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın dolandırılıp mağdur olmamaları için Bolu Valisi veya Bolu Valiliğinin adını kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmemesi ve bu kişilerin kolluk birimlerine derhal bildirilmesi gerekmekte olup, bu konuda iş adamlarımız ve vatandaşlarımızca duyarlı davranılması, mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından büyük yarar sağlayacaktır."

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:33 Kaynak: AA
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