Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

25.07.2022 16:14
Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "87 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 53 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Bolu Valiliğince başlatılan idari, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ise adli sürecin devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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