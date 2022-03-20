Bolu Valisi Ahmet Ümit: "30 civarında yaralımız var" - Son Dakika
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Bolu Valisi Ahmet Ümit: "30 civarında yaralımız var"

20.03.2022 00:58
Bolu Valisi Ahmet Ümit: "30 civarında yaralımız var"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, tünel içinde meydana gelen kazada yaklaşık 30 yaralının olduğunu belirterek, yolun yarım saat içinde trafiğe açılacağını söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, tünel içinde meydana gelen kazada yaklaşık 30 yaralının olduğunu belirterek, yolun yarım saat içinde trafiğe açılacağını söyledi.

Kaza yerinde inceleme yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Trafik D100 istikametinden veriliyor. Yarım saat içinde yol açılacak, araçların bazıları kaldırıldı. Tırların kaldırılması biraz zaman alacak ancak yol açılacak. Vatandaşlarımıza dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Bir kişi ağır yaralı olmak üzere toplam 30 civarında yaralımız var. Ekiplerimiz yolların buzlanmaması için gerekli çalışmaları yapıyor. Genel anlamda yollarımız açık" dedi. - BOLU

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Kaza, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Valisi Ahmet Ümit: '30 civarında yaralımız var' - Son Dakika


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