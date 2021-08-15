Vali Ahmet Ümit, aşı olmayanlara çağrıda bulundu - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, son zamanlarda kentte haftalık her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, herkese aşılarını olma çağrısında bulundu.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde üçüncü aşısını yaptıran Vali Ümit, AA muhabirine, bütün otoritelerin Kovid-19 aşısının herkes tarafından yaptırılması gerektiğini söylediğini vurguladı.

Ortada bir hastalığın, önemli problemin olduğunu ifade eden Ümit, "Bu problem hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Kişileri rahatsız ediyor ama kişiler kendi tedbirlerini almamak suretiyle diğer vatandaşlarımızı da rahatsız ediyor. Tehlike hala devam ediyor. Son zamanlarda ilimiz genelinde maalesef haftalık 100 binde oranlar çok arttı. Bunun önüne geçebilecek tek yol aşı." diye konuştu.

Vali Ümit, Kovid-19'dan hastanelerde yatanların çoğunun aşı olmayanlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşı olma konusunda devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Devlet, şu anda 17 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşı olmasına yönelik planlamasını yaptı. Aşılarımız peyderpey geliyor. Elimizde yeterince aşımız var. İl Sağlık Müdürlüğümüzün kontrolünde il genelinde 385'in üzerinde personelimiz 200'e yakın noktada, ayrıca seyyar olarak da aşı yapıyor. Bolu'ya yüzde 70'lerde kalmak yetmez, yüzde 100'ü yakalamamız gerekiyor. Haydi Bolu aşı olmaya."

"Aşı olalım ki sağlıklı olalım"

Salgın nedeniyle kentte birçok vatandaşın hayatını kaybettiğine işaret eden Ümit, "Daha fazla vatandaşımız hayatını kaybetmesin, sağlık ve sıhhat içinde yaşasın. Nefes alamamanın nasıl bir his olduğunu bilmemek, yaşamımızda bizlere verilmiş büyük bir armağanken niçin illa bu zor, belki de ölümcül tecrübeyi göze alıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, şu uyarılarda bulundu:

"Aşı olalım ki hastaneye düşmeyelim, sağlıklı olalım, okullarımız, iş yerlerimiz açılsın, toplumumuz eski özgür günlerine tekrar ulaşsın. Bütün Bolulu hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum, lütfen ama lütfen hem devletimizin hem de bu işin gerçek otoritesi hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda mutlaka aşılarımızı olalım. Ben de önceki aşılarımı yaptırdım, üçüncü aşımın sırası geldi, onu da yaptırdım. Herkese şifa olsun. Bütün vatandaşlarımızı aşılarını olmak üzere bekliyoruz."