Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bgc'yi Ziyaret Etti

Bolu
Valisi Ahmet Ümit, Bolu Gazetecilere Cemiyeti'ni (BGC) ziyaret etti.
Ümit, ziyaretinde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. BGC Başkanı Bülent Velioğlu
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Ümit, gazetecilerle sohbet ederek hem yerel hem de ulusal konularda fikir alışverişinde bulundu.
Burada yaptığı konuşmada, bürokratlar ile gazetecilerin dışarıda hep beraber olduğuna değinen Ümit, "Bütün gazeteciler koşturuyor. Önemli bir kamu hizmeti yapıyorsunuz." dedi.
Ümit, gazetecilerin hem kamunun, hem özel sektörün gözü kulağı olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda da toplumun aynasısınız. Bu bakımdan sizler bizim için çok önemlisiniz. Önemli olan gönül birlikteliği. Sizlerle birlikte bunu yaşadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.
BGC Başkanı Bülent Velioğlu ise Bolu'da görev yapan gazetecilerin, 3 günlük gazete, internet siteleri ve televizyonlarla Bolu gibi güzel bir kentin nabzını tutarak vatandaşlara ulaştırdığını belirtti.
Bolu basınına gösterdiği ilgiden dolayı Vali Ümit'e teşekkür eden Velioğlu, "Bu konuda geçmiş valilerimizle birlikte sizin de Bolu basınına göstermiş olduğunuz teveccüh ve ilgi için teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra karşılıklı fikir alışverişi içerisinde basın ile valiliğimizin ve sizin ilişkilerinin devam edeceğini umuyorum. Bundan hiçbir şüphemiz yok." ifadesini kullandı.
Programın sonunda Vali Ümit ile gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdi.