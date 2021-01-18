Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı

18.01.2021 00:01

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kar lastikleri ciddi bir şekilde trafiğe olumlu katkı sağlıyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kar lastikleri ciddi bir şekilde trafiğe olumlu katkı sağlıyor. Bütün vatandaşlarımızdan temennimiz o ki araçlarına mutlaka kar lastiği taksınlar." dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele eden karayolları ekiplerini ve Kaynaşlı Abant arasında bulunan 23 kilometrelik alanı 92 kamera ile izleyen Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ümit, Kontrol Merkezi Bakım İşletmesi Şefi Murtaza Beşiroğlu'nda karla mücadele çalışması hakkında bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı başlamadan önce hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Başlayan kar yağışı ile birlikte karayollarında bulunan altı şeflik ve bunlara bağlı ekiplerle sabah saatlerine kadar koordineli bir şekilde çalıştık. Bu çalışmalar gün boyunca da sürdü. İlimiz sınırları içerisinde hamdolsun kayda değer bir sorun yaşanmadı" dedi.

Trafikte kısa süreli aksamalar olduğunu da belirten Ümit, "Alınan tedbirlerle birlikte başka bir sorun yaşamadık bu saate kadar geldik." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kar yağacak ve bizler de vatandaşların ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlayacağız. Sürücülerimize de önemli görevler düşmekte. Sürücülerimiz araçlarına bakım yaptırdıktan sonra yola çıksınlar. Kuralların getirdiği yükümlülükler neyse onu mutlaka taşımamız lazım. Bu bireysel değil, aynı zamanda toplumsal da bir sorumluluk. Sadece kendimizi değil, karşı taraftaki insanları da düşünmemiz gerekiyor. Her zaman tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor."

Bölgede ekipler tarafından kar lastiği kontrollerinin yapıldığına işaret eden Vali Ümit, "Araçlarda kar lastiğinin olması lazım. Özel araçların da kar lastiklerimi takmalarını tavsiye ediyoruz. Kar lastikleri ciddi bir şekilde trafiğe olumlu katkı sağlıyor. Bütün vatandaşlarımızdan temennimiz o ki araçlarına mutlaka kar lastiği taksınlar." diye konuştu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı
Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı
Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı
Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı

Anadolu Otoyolu, Abant, Bolu, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü
Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz         
00:37
Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi         
23:28
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu         
16:19
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında         
08:48
Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 01:01:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei