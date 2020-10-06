Bolu Valisi Ahmet Ümit, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletmesi

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in açıklaması Bolu Valisi Ahmet Ümit, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti

BOLU(AA) – Bolu Valisi Ahmet Ümit, İçişleri Bakanlığının "Hayat Kimliğinle Kolay" Projesi kapsamında kimlik kartına sürücü belgesini yükletti.

Bolu Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ümit, burada il müdürü ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra boş bir bankoya geçen Ümit, sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirdi.

İşlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ümit, bu işlemi yapan vatandaşların işinin biraz daha kolaylaştığını ifade ederek, "Önemli bir kolaylaştırma oluyor. Kimlik kartına ehliyetler yükleniyor. Yani dijital ortamda ehliyetlerimizi kimlik kartımıza yüklemek suretiyle, ehliyetimizi kimlik kartı üzerinde taşıyacağız. Başka bir ifade ile ehliyetlerin bundan sonra üzerimizde taşınması gerekmeyecek. Kısacası üzerimizde bir evrak daha az taşımış olacağız." şeklinde konuştu.

Ümit, bu işlemi yapan vatandaşların bundan sonra hem kimlik hem de ehliyetini aynı yerden yetkililere ibraz edebileceğini de dile getirerek, "İlimiz genelinde 584 kişi ehliyetlerini kimliklerine yüklemiş. Bu işlemi yapabilmek için mutlaka randevu almak lazım. Randevudan sonra işlem çok kısa. Bundan sonra kimliğinizi gösterdiğinizde ehliyetinizi de göstermiş olacaksınız. Bu işlemler tamamen ücretsiz. Çok kıymetli ve ücretsiz bir hizmet." dedi.