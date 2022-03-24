Bolu Valisi Ahmet Ümit Orman Haftası etkinlikleri kapsamındaki fotoğraf sergisinin açılışına katıldı - Son Dakika
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Bolu Valisi Ahmet Ümit Orman Haftası etkinlikleri kapsamındaki fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

24.03.2022 20:27
Bolu Valisi Ahmet Ümit Orman Haftası etkinlikleri kapsamındaki fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Orman teşkilatımız, mühendislerimiz hesap yaparak kesilmesi gerekeni kesiyorlar.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Orman teşkilatımız, mühendislerimiz hesap yaparak kesilmesi gerekeni kesiyorlar. Dikilmesi gerekeni dikiyorlar. Her sene kesilen ormandan çok daha fazlası dikiliyor. Bu sene ilimizde 600 bin fidan dikmeyi planlıyoruz." dedi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Bolu genelindeki ormancılık faaliyetleri ve ormanlarda yaşayan yaban hayvanları ile doğal güzelliği ile ünlü yerlerin fotoğrafları yer aldı.

Bölgede meydana gelen orman yangınları ile orman teşkilatının ilk kurulduğu dönemde çalışan ormancıların fotoğraflarının da bulunduğu sergi protokol üyeleri ve vatandaşların beğenisini topladı.

Açılışa katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit de, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak fotoğrafları inceledi.

Ümit, sergiyi gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, tabiatın 21 Mart ile beraber canlanmaya başladığını söyledi.

Çiçekler ve kardelenlerin açarak ormanların güzelliklerini sergilemeye başladığını anlatan Ümit, "Bugün buradaki fotoğraflarla da bunu bir kez daha gördük. Ama bunların içinde yüreğimizi yakan manzaralar da var. Orman bir milletin en önemli değerlerindendir. En kıymetli varlıklarındandır. Biz de ülke olarak iyi durumdayız. Ülkemizde 1970'lerde yüzde 26 orman varken, bugün yüzde 29,4 oranına çıkan bir orman varlığımız var." şeklinde konuştu.

Ümit, ormancılık faaliyetleri içinde hem fidan dikimi hem de kesim çalışmaları olduğunu da belirterek, "Her sene kesimlerimiz oluyor. Ama bu konuda çok spekülasyon yapılıyor. Orman idaresinin yeterince fidan dikmediğini, sadece kestiği söyleniyor. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Bu insanlar bizim mühendislerimiz. Bizim insanlarımız. Kalkıp da bizim insanımız bize çelme atamaz herhalde. Bunun bir tekniği ve hesabı-kitabı var. Ormanların da bir ekonomik ömrü var. Orman teşkilatımız, mühendislerimiz hesap yaparak kesilmesi gerekeni kesiyorlar. Dikilmesi gerekeni dikiyorlar. Her sene kesilen ormandan çok daha fazlası dikiliyor. Bu sene ilimizde 600 bin fidan dikmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sergi açılışına Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman teşkilatı üyeleri ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası, alışveriş, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Ahmet Ümit Orman Haftası etkinlikleri kapsamındaki fotoğraf sergisinin açılışına katıldı - Son Dakika


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