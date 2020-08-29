Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ümit, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin, 98'nci yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamanın sevincinin yaşandığını belirtti.

30 Ağustos'un, Türk milletinin kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders verdiği zafer olduğunu vurgulayan Vali Ümit, mesajında şunlara yer verdi:

"Vatanımız ve milletimiz için ecdadımızın canlarını hiçe sayarak kazanmış olduğu bu şanlı zaferlerle, bugün bu vatanda aziz milletimiz, hür, özgür ve bağımsız bir şekilde, düşmanlarımızın korktuğu, dostlarımızın güven duyduğu büyük bir devlet olarak dünya siyasal tarihinde şan ve şerefle yürümeye devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bolu halkına ve yüce milletimize kutlu olsun. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakların bizlere vatan olmasına katkı sağlayan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğrunda canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şanlı gazilerimizi hürmetle yad ediyor, tüm Bolulu vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."