Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olan annelerin her koşulda sevip, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren en değerli varlıklar olduğunu belirten Ümit, "Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarımızdan hayır dualarını eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Ümit, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerin, Anneler Günü'nü kutladığını ve ahirete irtihal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.