Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Göç İdaresine ziyaret

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Ümit, ziyaret esnasında, Göç İdaresi Müdür vekili Derya Erdoğan'dan Bolu'ya yapılan göçler, yabancı uyruklu vatandaşlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göç İdaresi Müdürlüğü personeliyle de sohbet eden Vali Ümit, "İnsana değer veren bir millet olarak şanlı tarihimizin her döneminde mazluma ve muhtaç sahibi olan insanlara hiç bir menfaat gözetmeden her zaman yardım elimizi uzattık ve bundan sonra da uzatmaya devam edeceğiz. Devlet olarak bunu yaparken de bütün kurumlarımızla koordineli bir şekilde ülkemize sığınan yabancılara mevzuat ve imkanlar doğrultusunda sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Vali Ümit, "Diğer yandan yabancı misafirlerin toplumumuzun kadim gelenekleri, görenekleri ve kültürel değerleriyle uyumlu şekilde yaşaması için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum." dedi.

Vali Ümit, iş ve işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelen yabancı vatandaşlarla da sohbet ederek, talep ve memnuniyetlerini dinledi.