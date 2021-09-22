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Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

22.09.2021 15:29
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun, System.String[]

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan Irak, Suriye, Afganistan, İran ve diğer ülkelerden gelenlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Ümit, çeşitli uyarılarda bulunduğu temsilcilere, kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak durulmasını konusunda tavsiye etti. Hatırlanacağı üzere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mültecilerin faturalarına 10 kat zam yapacağını söylemiş ve uzun zamandır tartışmaların hedefinde yer almıştı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında düzenlenen toplantıyla kentte bulunan yabancı uyruklu kişilerin temsilcilerine toplum hayatında dikkat etmeleri gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla aktarıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, toplantıda Bolu Valiliği tarafından yaptırılan araştırma neticesinde yabancıların Türk vatandaşlarını en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tespit edildiğini ifade ederek, huzur içinde yaşayabilmek için yabancı misafirlerin Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olması gerektiğini belirtti. Vali Ümit, yabancı uyrukluların temsilcilerine komşuluk ilişkileri kamuya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ve davranış biçimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

MUTFAKTA AŞIRI BAHARATA KARŞI DA UYARI YAPILDI

Vali Ümit park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması, siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması, yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi, mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi, kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gibi uyarılarda bulundu. Ümit, ayrıca bu uyarılarının yanı sıra, özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması uyarısında da bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

"MİSAFİRLERİMİZ TOPLUMUN GELENEK VE GÖRENEKLERİN UYGUN HAREKET ETMELİ"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Biz aynı kültürün ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bizler bu coğrafyanın insanları olarak hakimiyetimizi ve varlığımızı sürdürebilmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz bugün burada kendi ilimizde yaşayan yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızın huzur, kardeşlik ve refah ortamında yaşamlarını idame ettirebilmeleri için bazı konuları hatırlatmalarda bulunmak amacıyla bir araya geldik. Kadim tarihimizde bize sığınan her kim olursa olsun, din, dil, ırk, cinsiyet hiçbir ayrım gözetmeksizin mazlumların yanında olduk. İç savaşlardan, karışıklıklardan, siyasi ve sosyal birçok nedenlerden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan yabancılara tarih boyunca göstermiş olduğu merhameti ve hamiliği tekrar ortaya koyan devletimiz, imkanları ölçüsünde ülkemize gelen göçmenleri kabul etti. Misafirlerimiz de Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine uygun hareket ederse daha rahat ederler" dedi.

"TAHRİKLERE KAPILMADAN DOĞRUDAN AYRILMAYINIZ"

Temsilcilerinin talep, istek ve görüşlerini dinleyen Vali Ümit, "Elbette ki Bolu'da yaşayan tüm yabancılar sizler değilsiniz. Ama biz sizleri kendi ülkelerinizden Bolu'ya gelen ve burada yaşayan diğer insanlara burada konuşulanları anlatmanız için davet ettik. Sizlerden beklentimiz; burada konuşulan konuları, toplumsal sorunları ve çözüm yollarını çevrenizdeki tüm yabancı misafirlerimize anlatmanızdır. Birlik ve beraberliğe önem vererek tahriklere kapılmadan doğrudan ayrılmamanızdır" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'IN SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da geçtiğimiz günlerde mültecilere yönelik sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Özcan, mültecilerin şehri terk etmeleri için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

Tanju Özcan, Ticaret, Türk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Ali Saclı: bunlar iyi günlerimiz...10 milyon mülteci almak akıl tutulmasıdır yanlıştır iç savaş tehlikesidir sonu çok kötü olur vede mültecileri kısılaştırın yoksa ilerki senelerde filistinden beter olur bu ülke Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Mahmut han Öztepe: Sn valim uyarınız güzel tabiki örf adetlerimize uygun davranmaları iyi olur bu göçmenler aşırı çoğaldı bunları kısa sürede geri göndermeniz lazım Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun - Son Dakika
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