Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, bayram günlerinin, kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı müstesna zaman dilimleri olduğu gibi aynı zamanda yüce Türk milletinin milli ve dini duygularının, birlik ve beraberlik şuurunun şekillendiği güçlendiği ve özel günler olduğunu ifade etti.

Bu yılki Ramazan Bayramı'na tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs sürecinin sebep olduğu buruklukla girildiğini kaydeden Ümit, "Bununla beraber pandemi sebebiyle ramazan ayını sessiz ve sakin geçirmişsek de her zaman olduğu gibi devletimiz ve milletimiz bu ramazan ayında da zamanın ruhuna uygun olarak milli ve manevi değerlerimizin gereğini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Süreç içerisinde kimsesizler, öksüz ve yetimler, muhtaçlar ve yaşlılar aranıp sorulmuş, ziyaret edilmiş, ihtiyaçları karşılanmıştır." diye belirtti.

Ümit, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için, koronavirüsle mücadele sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması da göz önünde bulundurularak, il genelinde bireysel ve toplumsal hayatı kuşatacak şekilde tüm tedbirlerin alındığını da belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Sorumlular belirlenmiş, planlamalar yapılmış, alınan tedbirler ve yapılan planlamalar basın-yayın ve Valiliğimiz internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin zirveye taşınmasına, bu anlamlı hizmetlerin yürütülmesine ve toplumsal coşkunun en üst seviyede yaşanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız başta olmak üzere, emeği geçen kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."