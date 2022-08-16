Bolu'da "Halk Günü" toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
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Bolu'da "Halk Günü" toplantısı düzenlenecek

16.08.2022 15:28
Bolu'da "Halk Günü" toplantısı düzenlenecek

Bolu Valisi Erkan Kılıç, düzenlenecek "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, düzenlenecek "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu'da ikamet eden vatandaşların sorun, istek, şikayet ve önerilerini dinleyip varsa sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Vali Erkan Kılıç başkanlığında "Halk Günü" toplantıları yapılacağı kaydedildi.

22 Ağustos Pazartesi günü Valilik Abant Toplantı Salonu'nda yapılacak olan toplantıda, vatandaşların sorun, istek, öneri ve şikayetlerini Kılıç'a ve ilgili kurum müdürüne iletebileceği ifade edildi.

Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşların 19 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne şahsen ya da 215 37 60 dahili 8 nolu telefonu arayarak müracaat etmeleri ve görüşme taleplerini iletmeleri gerektiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 'Halk Günü' toplantısı düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da "Halk Günü" toplantısı düzenlenecek - Son Dakika
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