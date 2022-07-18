Bolu Valisi Kılıç, "antik stadion" alanında inceleme yaptı - Son Dakika
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Bolu Valisi Kılıç, "antik stadion" alanında inceleme yaptı

18.07.2022 13:48
Bolu Valisi Kılıç, "antik stadion" alanında inceleme yaptı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Müzesi ile Roma dönemine ait "antik stadion" alanında inceleme yaptı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Müzesi ile Roma dönemine ait "antik stadion" alanında inceleme yaptı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kılıç'ın Büyükcami Mahallesi Hisar Tepesi mevkisinde bulunan Roma dönemine ait "antik stadion"un turizme kazandırılması için yapılan çalışmaları incelediği bildirildi.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile Kazı Başkanı olan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa'dan, Vali Kılıç'ın stadyumun tarihi ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldığı ifade edildi.

Açıklamada, daha sonra Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Müzesi'nde de incelemelerde bulunan Kılıç'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Bolu, sahip olduğu tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve bulunduğu coğrafi konumu itibariyle birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da yüksek bir potansiyele sahip. Bizler de ilimizin eşsiz güzelliklerini, zenginliklerini, tarihini, kültürünü dünyaya tanıtmak ve ilimizin ekonomisine katkı sağlamak için fikirler, projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bolu'muz her şeyin en iyisine layık."

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Kaynak: AA

Hakan Doğanay, Roma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Kılıç, 'antik stadion' alanında inceleme yaptı - Son Dakika

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